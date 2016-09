Mehr jüngere Lehrer an den Schulen in Nordrhein-Westfalen

Düsseldorf.

Die Lehrerkollegien an den Schulen in Nordrhein-Westfalen werden jünger. Das Durchschnittsalter der gut 156 000 Lehrer ist in den vergangenen fünf Jahren um fast eineinhalb Jahre gesunken, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch mitteilte. Im Schuljahr 2015/2016 waren die hauptberuflich an allgemeinbildenden Schulen unterrichteten Pädagogen demnach durchschnittlich 45,6 Jahre alt, fünf Jahre zuvor waren es 47,0 Jahre. Deutlich mehr Lehrer gibt es in der Altersgruppe zwischen 30 und 35 Jahren. Ihre Zahl stieg in den vergangenen fünf Jahren von gut 16 000 auf etwa 23 000. Diese jüngeren Lehrer bilden jetzt die größte Altersgruppe.

dpa/lnw