Mehr als 300 Grindwale in Neuseeland verendet

Wellington. Bei einem der schlimmsten Walsterben in der Geschichte Neuseelands sind mehr als 400 Grindwale gestrandet. Trotz aller Rettungsversuche verendeten am Strand von Farewell Spit in den ersten Stunden bereits etwa 300 Tiere. Mehrere hundert freiwillige Helfer versuchten, die Wale zurück ins tiefere Wasser zu schieben - meist jedoch ohne Erfolg. Der abgelegene Strand auf der Südinsel des Pazifikstaates war früher schon für Wale zur tödlichen Falle geworden. Der genaue Grund für das Massensterben ist unklar. dpa