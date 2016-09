Mehr als 30 Grad im Schatten: NRW genießt den Spätsommer

Düsseldorf.

Düsseldorf. Das ist doch kein Herbst! Bis zu 34 Grad erwarten Meteorologen in den nächsten Tagen in Nordrhein-Westfalen. Freibäder verlängern die Saison.

Der Sommer geht in die Verlängerung, viele Freibäder auch - und an den Eisdielen muss man plötzlich wieder Schlange stehen: In NRW gibt es im Spätsommer noch einmal Temperaturen über 30 Grad. Es sei ein «historischer Witterungsabschnitt», sagte Thomas Kesseler-Lauterkorn vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Essen. In den nächsten Tagen könnten noch Höchstwerte von 31 bis 34 Grad erreicht werden. Die Freibäder freut es: Die Düsseldorfer Bädergesellschaft hat die Saison noch einmal bis zum 15. September verlängert, in einigen anderen Städten wie Bonn und Aachen bleiben die Bäder noch länger geöffnet.

dpa/lnw