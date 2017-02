Mehr Verfahren an NRW-Sozialgerichten

Essen. Die Sozialgerichte in Nordrhein-Westfalen hatten 2016 deutlich mehr Fälle zu bearbeiten als im Jahr zuvor. Im vergangenen Jahr sind an den Sozialgerichten fast 89 000 Klagen eingegangen, rund 6700 mehr als 2015, wie der Präsident des Landessozialgerichts Joachim Nieding am Montag in Essen berichtete. Ein Drittel der Verfahren machten dabei Streitigkeiten um die Grundsicherung für Arbeitssuchende (Hartz IV) aus. Stark zugenommen haben Streitsachen aus dem Bereich der Krankenversicherung. Hier gab es in erster Instanz 3500 Verfahren mehr als im Jahr 2015.

Der starke Zuzug von Flüchtlingen nach NRW mache sich an den Sozialgerichten noch nicht bemerkbar, «weil die Menschen zunächst die Asylverfahren durchlaufen», wie Nieding weiter sagte. Sobald aber weitere Flüchtlinge durch einen gesicherten Aufenthaltsstatus Anspruch auf Grundsicherung erhielten, werde auf die Sozialgerichte mehr Arbeit zukommen. Das könne zu Bedarf an zusätzlichen Richterstellen führen.

dpa/lnw