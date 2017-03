Mehr Platz in den Schulen

In den Schulen in Unna ist es eng geworden: In diesem Jahr mussten einige Kinder, die eigentliche die Gesamtschule besuchen wollten, abgelehnt werden. Sie müssen jetzt nach einem anderen Schulplatz in der Realschule oder im Gymnasium suchen. Und weil die Klassen inzwischen ganz schön groß sind, ist es auch in den Klassenräumen eng. Vor einiger Zeit hat ein Experte einen Plan geschrieben, in dem er vorausgesagt hat, dass es in Unna immer mehr weniger Schüler geben wird, weil weniger Kinder geboren werden. Aber das ist ganz anders eingetreten: Es gibt wieder mehr Kinder in der Stadt. Dazu kommen in den nächsten Wochen vielleicht noch einige Flüchtlingskinder. Und für alle soll es natürlich einen Platz in der Schule gebe. Dazu ist die Stadt nämlich verpflichtet. Deswegen soll bald ein neuer Plan geschrieben werden, mit aktuellen Zahlen. Der soll etwa klären, wie viele Kinder künftig überhaupt eingeschult werden. Dieser Plan soll den Politikern dann dabei helfen, an den Schulen genug Platz vorzubereiten.