Mehr Fluggäste von Düsseldorf und Köln/Bonn aus gestartet

Düsseldorf. Auf den beiden größten NRW-Flughäfen in Düsseldorf und Köln/Bonn sind die Passagierzahlen im vergangenen Jahr weiter kräftig gestiegen. Die kleineren Airports haben dagegen zum Teil deutliche Rückgänge verbucht. Wie das Statistische Landesamt IT.NRW am Donnerstag in Düsseldorf berichtete, stieg die Zahl der Fluggäste am deutlichsten in Köln/Bonn mit einem Plus um 14,9 Prozent auf knapp sechs Millionen Passagiere. Größter Flughafen blieb jedoch Düsseldorf mit einem Zuwachs um 4,8 Prozent auf knapp 11,8 Millionen Passagiere.

Deutliche Einbußen musste dagegen vor allem der Flughafen Paderborn/Lippstadt mit einem Rückgang um 9,9 Prozent auf gut 343 000 Fluggäste hinnehmen. Ein Minus verzeichneten auch die Airports in Münster/Osnabrück (minus 3,8 Prozent), Dortmund (minus 3,2 Prozent) und der Flughafen Niederrhein in Weeze (minus 3,1 Prozent). Insgesamt legten die Passagierzahlen in NRW um 6,2 Prozent auf knapp 20,3 Millionen Fluggäste zu.

dpa/lnw