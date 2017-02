Megaloh und Mighty Oaks bei Juicy-Beats-Festival

Dortmund. Der Rapper Megaloh und die Folkband Mighty Oaks haben sich für das Dortmunder Musikfestival «Juicy Beats» angekündigt. Die Veranstalter gaben am Donnerstag 25 Bands bekannt, die am letzten Juli-Wochenende im Westfalenpark spielen sollen. Darunter auch die Elektropunk-Band Frittenbude, die auf Youtube viel geklickten Hip-Hopper Dat Adam und die marokkanische Tuareg-Rockband Tinariwen. Zuvor hatten bereits der Rapper Cro und die österreichische Crossover-Band Bilderbuch zugesagt.

Das Juicy-Beats-Festival findet am 28. und 29. Juli statt. Dann verwandelt sich der Dortmunder Westfalenpark in ein Festivalgelände, die Veranstalter rechnen wie in den Vorjahren mit 50 000 Besuchern. In diesem Jahr soll es einen Bereich extra für «eingängigen Elektropop» geben, bespielt vom Label Polytope.

dpa/lnw