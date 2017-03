Medizinerin der Uni Münster verliert Doktortitel

Münster. Die Klage einer jungen Medizinerin brachte ihr den Doktortitel nicht zurück: Das Verwaltungsgericht hat die Entscheidung der Uni Münster bestätigt, der Absolventin wegen Plagiaten in ihrer Doktorarbeit den Titel zu entziehen. Das teilte das Gericht am Mittwoch mit. Ende Februar hatte die Universität nach Hinweisen der Internetplattform Vroni-Plag acht Medizinern die Doktortitel aberkannt. Eine Untersuchungskommission konnte beweisen, dass die Absolventen in ihren Doktorarbeiten abgeschrieben hatten. Die «Westfälischen Nachrichten» hatten zuvor berichtet.

Fünf der Betroffenen haben Klage gegen die Entscheidung eingereicht, vier dieser Verfahren laufen nach Angaben des Gerichts noch. Ein Uni-Sprecher bestätigte außerdem, dass in weiteren Fällen das Schummeln nicht folgenlos geblieben sei: Eine Soziologin, eine Psychologin und ein Politikwissenschaftler der Uni Münster haben ebenfalls in den vergangenen Monaten wegen Plagiatsvorwürfen ihre Doktortitel verloren.

dpa/lnw