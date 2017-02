Medikamententests an Kindern: Aufarbeitung im Rheinland

Köln. Jahrzehnte nach Medikamententests an Heimkindern mit oft mit verheerenden Folgen für die wehrlosen Opfer beginnt die Aufarbeitung. Der kommunale Landschaftsverband Rheinland (LVR) lässt frühere Medikamententests in seiner Kinder- und Jugendpsychiatrie Viersen beispielhaft aufarbeiten. Untersucht wird nach seinen Angaben von Donnerstag der Umgang mit Medikamenten in der Zeit 1945 bis 1975. In der Klinik gebe es noch umfangreiche Aktenbestände aus der Zeit.

Der LVR reagiert damit auf erste Ergebnisse einer wissenschaftlichen Studie zu bundesweit 50 Versuchsreihen mit Medikamenten an Heimkindern. In NRW soll in mindestens fünf Einrichtungen Arznei an Kindern und Jugendlichen getestet worden sein.

Demnach sollen in Viersen Kinder und Jugendliche das Psychopharmakon Pipamperon bekommen haben. Der LVR wolle die Fakten wissen, egal ob die Kinder regelmäßig mit Psychopharmaka ruhiggestellt worden seien oder ob Pharmakonzerne mit Unterstützung von LVR-Einrichtungen Testreihen durchgeführt hätten, stellte der Vorsitzende der Landschaftsversammlung Rheinland, Jürgen Wilhelm in einer Mitteilung fest. Die Untersuchung ist nach LVR-Angaben Teil der Serie von Studien zur Verbandsgeschichte.

dpa/lnw