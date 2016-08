Medien: EU-Kommission will Apples Steuerdeals in Irland ablehnen

Brüssel.

Die EU-Kommission will die Steuerkonditionen für Apple in Irland für unzulässige Beihilfen erklären. Das berichteten der irische Sender RTE, der Finanzdienst Bloomberg und die «Financial Times». Die Entscheidung könne bereits heute bekanntgegeben werden. Für Apple könnte die Aufforderung zur Folge haben, potenziell Milliarden an Steuern an Irland nachzuzahlen. Die EU-Kommission erklärte bereits im Zuge ihrer Ermittlungen, Apple habe nach ihrer Einschätzung günstigere Steuer-Konditionen bekommen, um den Konzern für die Ansiedlung in Irland mit der Schaffung von Jobs zu gewinnen.

dpa