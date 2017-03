May bekommt grünes Licht für die Brexit-Erklärung

London. Grünes Licht für den Brexit. Da das britische Parlament das Brexit-Gesetz verabschiedet hat, kann Premierministerin Theresa May jetzt den Startschuss für die Austrittsverhandlungen mit der EU geben. Doch ganz so schnell geht es wohl doch nicht. Schuld daran könnte Schottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon sein, die vor der Debatte ein neues Unabhängigkeitsreferendum für Schottland ankündigte. Hatten Medien prophezeit, May würde die Scheidung von der EU heute einreichen, tippen sie nun auf Ende des Monats. Dann können die zweijährigen Verhandlungen mit der EU beginnen. dpa