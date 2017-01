May: Klare Trennung von der Europäischen Union

London. Die britische Regierungschefin Theresa May hat in ihrer Grundsatzrede eine klare Trennung von der EU angekündigt. May will Großbritannien auch aus dem europäischen Binnenmarkt führen. «Wir streben nicht nach einem Modell, das andere Länder schon genießen», sagte sie in Anspielung auf Länder wie Norwegen. Das Land ist kein EU-Mitglied, hat aber vollen Zugang zum europäischen Binnenmarkt. Im Gegenzug muss es zum EU-Haushalt beitragen, EU-Bürgern erlauben, in Norwegen zu leben und zu arbeiten, und einen großen Teil der EU-Gesetzgebung übernehmen. dpa