Massenstart beim Montgolfiaden-Auftakt

Warstein. Zahlreiche bunte Ballons sollen von Freitag an am Himmel über Warstein zu sehen sein. Dort werden mehr als 200 Heißluftballonteams zur Montgolfiade erwartet. Der Erfolg hängt auch vom Wetter ab.

Besser hätte es für die Organisatoren der 26. Internationalen Montgolfiade in Warstein nicht laufen können. Zum Auftakt des größten jährlichen Ballonfahrertreffens in Europa wollten am frühen Abend 131 Heißluftballone in einen fast wolkenlosen Himmel steigen. Schon vor 19.00 Uhr sahen tausende Zuschauer die ersten in der Luft. «Wir sind ja immer vom Wetter abhängig», sagte Chef-Organisator Hermann Löser. Insgesamt haben sich mehr als 200 Ballonfahrerteams angemeldet. Außerdem sind in Warstein acht der nur zwölf in Deutschland zugelassenen Heißluft-Luftschiffe im Einsatz zu sehen.

