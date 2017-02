Massenflucht in Somalia wegen drohender Hungersnot

Mogadischu. Wegen anhaltender Dürre und einer drohenden Hungersnot sind in Somalia nach Angaben einer Hilfsorganisation Zehntausende Familien auf der Flucht. Sie suchten nach Wasser und Weideflächen für ihr Vieh, teilte Save the Children mit. In der teilautonomen Region Puntland im Norden des Landes herrsche die schwerste Dürre seit mehr als 60 Jahren. Auch andere Teile Somalias seien stark betroffen. Mindestens 360 000 Kinder sind in Somalia nach Angaben der Vereinten Nationen akut mangelernährt. 2011 kamen bei einer Hungersnot in dem Land rund 250 000 Menschen ums Leben. dpa