Martin Schulz erzählt von Verwurzelung im Dreiländereck

Köln. Als Einwohner von Würselen bei Aachen hat der heutige Präsident des Europaparlaments, Martin Schulz (SPD), schon früh die Vorzüge der europäischen Einigung kennengelernt. «Ich bin an dieser Grenze geboren und aufgewachsen», sagte Schulz am Montag bei einer Feierstunde zum 200-jährigen Bestehen der Bezirksregierung Köln. Seine eine Urgroßmutter sei in Kerkrade in den Niederlanden geboren, seine andere in Eupen in Belgien.

«Ich gehöre einer Familie an, die in diesem Dreiländereck zuhause ist. Die hatte aber auch Soldaten von drei verschiedenen Armeen. Und trotzdem haben die sich über die Grenze hinweg die Hand gereicht. Trotzdem sind Belgierinnen und Belgier, sind die Niederländerinnen und Niederländer und wir Deutsche heute keine Feinde mehr, sondern Menschen einer Union.» Dieses Friedenswerk sei die Antwort der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts auf die mörderische erste Hälfte des 20. Jahrhunderts. Heute werde diese Entwicklung in immer mehr Ländern von populistischen Parteien infrage gestellt.

Schulz wurde in Hehlrath, heute ein Stadtteil von Eschweiler, geboren und war später Bürgermeister von Würselen, wo er heute noch wohnt.

