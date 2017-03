Martin Schulz: «Was ich sehr gut kann: Betten beziehen»

Berlin. SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz übernimmt im Haushalt nach eigenen Angaben sehr viele Aufgaben. Wenn er zu Hause in Würselen sei, mache er viel, sagte der 61-Jährige der «Bild am Sonntag». «Ich kann Waschen mit allen Waschgängen und bügeln. Was ich sehr gut kann: Betten beziehen. Und klar, ich schippe Schnee, bringe den Müll raus.» Nur Kochen könne er nicht: «Wenn es heißt, dass Papa kocht, werden sofort die Öffnungszeiten aller Restaurants in der Stadt durchgeschaut.» Bei dem Hype um seine Person helfe ihm Ehefrau Inge, nicht abzuheben. «Meine Frau ist eine ganz nüchterne, sehr bodenständige Person, die mir klar sagt: «Bleib auf dem Teppich».» dpa