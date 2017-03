Marta Herford zeigt «Die innere Haut - Kunst und Scham»

Herford. Viel nackte Haut präsentiert das Museum Marta von Freitag an in Herford. In der Themenschau «Die innere Haut - Kunst und Scham» präsentieren 54 internationale Künstler mehr als 100 Gemälde, Papierarbeiten, Fotografien, Installationen und Videos, in denen sie sich mit unterschiedlichen Facetten des Schamempfindens auseinandersetzen. Ausgehend von dem Kupferstich «Der Sündenfall» aus dem Jahr 1504 von Albrecht Dürer zeigen die Ausstellungsmacher vom 3. März bis 4. Juni vor allem zeitgenössische Künstler.

Dabei gehe es auch um die gesellschaftliche Relevanz des Themas, betont Kuratorin Friederike Fast: «Scham dient auch dazu, Mitleid zu wecken und Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit zu erzeugen.» So zeigen die Bilder verletzte und geschundene Menschen ebenso wie Personen, die sich auf der Suche nach der eigenen Sexualität provokant und verletzlich zugleich in Szene setzen.

dpa/lnw