Marl: Triennale-Uraufführung von Musiktheater «Die Fremden»

Marl. Wer sind wir eigentlich? Welche Werte wollen wir verbreiten? Was ist die Perspektive des anderen? Den Antworten ein Stück näher kommen will der niederländische Regisseur Johan Simons mit seinem neuesten Stück «Die Fremden». Am Freitag wird es in Marl erstmals aufgeführt.

Beim Kulturfestival Ruhrtriennale steht heute eine weitere Uraufführung auf dem Programm. In einer ehemaligen Kohlenmischhalle in Marl zeigt Triennale-Intendant Johan Simons (70) sein Stück «Die Fremden», eine sogenannte Musiktheaterkreation. Sie basiert auf dem Roman «Der Fall Meursault - eine Gegendarstellung» des algerischen Autors Kamel Daoud.

Der Roman stellt eine Fortschreibung des Werks «Der Fremde» von Albert Camus (1913-1960) dar. Daoud erzählt darin die Geschichte des namenlosen Arabers aus dem Camus'schen Werk und gibt ihm einen Namen. In seiner Inszenierung will Simons vor dem Hintergrund von Flucht und Integration Fragen nach der kulturellen Identität stellen. «Wie schwierig ist es, die Perspektive des anderen einzunehmen?» ist eine Leitfrage. Auch die Musik soll die Frage aufnehmen. Gespielt werden Werke von Mauricio Kagel, György Ligeti und Claude Vivier.

Zur Uraufführung werden neben Daoud auch Bundespräsident Joachim Gauck und NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft erwartet.

