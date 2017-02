Mann zieht Notbremse ohne Not: Anzeige

Essen. Weil er nicht rechtzeitig aus dem Zug gestiegen war, hat ein Mann aus Gelsenkirchen im Essener Hauptbahnhof die Notbremse gezogen. Der Familienvater hatte seine Kinder zu ihren Plätzen im Intercity begleitet und war dabei versehentlich zu lange im Zug geblieben, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte. Kurz nach dem Anrollen des Zuges nach Hamburg am Donnerstag zog er die Bremse und stieg wieder aus. Als er erwischt wurde, wirkte er nach Schilderung der Polizei sehr ungehalten und uneinsichtig und sagte, er habe in Panik gehandelt. Die Bundespolizei stellte Strafanzeige gegen den 49-Jährigen. Die Notbremse dürfe wirklich nur bei Gefahr und echter Not gezogen werden, betonte sie. dpa/lnw