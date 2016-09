Mann will Anzeige erstatten und kassiert ein Strafverfahren

Hamm.

Eigentlich hatte er eine Anzeige aufgeben wollen - doch am Ende seines Polizei-Besuchs war er selbst tatverdächtig: Ein Betrunkener Mann wollte am Montagabend in Hamm Anzeige erstatten wegen Körperverletzung, wie die Polizei mitteilte. Schnell stellte sich jedoch heraus, dass der 64-Jährige selbst der Übeltäter war: Er hatte versucht, einer 18-Jährigen eine Tasche zu entreißen, weshalb ihr Begleiter ihn wegstieß. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf schweren Raub gegen den Mann ein.

dpa/lnw