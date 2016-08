Mann vermutlich in Köln beim Baden im Rhein ertrunken

Köln.

Ein 22-Jähriger ist beim Baden im Rhein in Köln untergegangen und vermutlich ertrunken. Am Sonntagnachmittag war der Mann an einem Strand im Stadtteil Rodenkirchen schwimmen gegangen, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Eine Suche mit Tauchern, Booten und einem Rettungshubschrauber musste am Abend erfolglos abgebrochen werden. Die Polizei geht dem Sprecher zufolge von einem Badeunfall aus. Zuvor hatten mehrere Medien über den Unfall berichtet.

dpa/lnw