Mann stirbt nach Rettung aus dem Rhein bei Düsseldorf

Düsseldorf.

Düsseldorf. Nach seiner Rettung aus dem Rhein in Düsseldorf ist ein 27-Jähriger ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei vom Montagmorgen sei der Mann am Sonntagnachmittag zunächst reanimiert worden, im Laufe der weiteren Behandlung allerdings gestorben, sagte ein Sprecher.

Zuvor war bei der Feuerwehr Düsseldorf einen Notruf eingegangen, dass eine Person im Rhein auf Höhe des Stadtteils Volmerswerth verschwunden sei. Rettungskräfte suchten an Land und im Wasser nach dem Mann, unterstützt wurden sie von zwei Hubschraubern der Polizei. Taucher fanden den Mann nach zwei Stunden, anschließend wurde er unter Reanimationsbedingungen in die Uni-Klinik gebracht, wie es in einer Mitteilung der Feuerwehr hieß. Wann genau er starb, wurde nicht bekannt. Die Feuerwehr sprach von einem Unglück.

dpa/lnw