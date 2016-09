Mann stirbt nach Prügelattacke

Waldbröl.

Waldbröl. Nach einer Prügelattacke auf einen 40-jährigen Mann in Waldbröl bei Bonn ist das Opfer an seinen Verletzungen gestorben. Das teilten die Polizei in Gummersbach und die Bonner Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Nach bisherigen Ermittlungen hatte eine Gruppe von Tätern den Familienvater am Abend des 1. September vor einer Gaststätte angegriffen und zusammengeschlagen. Am vergangenen Wochenende starb der Mann im Krankenhaus an den Folgen seiner Verletzungen. Die Hintergründe der Tat seien noch unklar. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Weitere Angaben wollte ein Sprecher aus ermittlungstaktischen Gründen nicht machen.

Die Polizei prüft, ob es einen Zusammenhang zu anderen Straftaten gibt, die ebenfalls am Tatabend begangen wurden. Es seien mehrere Anzeigen eingegangen, unter anderem wegen Raubes und Körperverletzung. In allen Fällen gaben die Opfer an, dass sie von mehreren Tätern angegriffen wurden.

dpa/lnw