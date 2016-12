Bonn. Bei einem Brand in einem Bonner Altenheim ist am Montagmorgen ein 88 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Das Feuer sei aus bislang nicht geklärter Ursache in der Wohnung des Mannes ausgebrochen, sagte ein Polizeisprecher. Die Feuerwehr habe den Brand kontrollieren können, Teile des Hauses wurden aber zeitweise evakuiert. dpa/lnw