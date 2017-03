Mann schleift Frau hinter Auto her - Anklage erhoben

Hameln. Im Fall einer jungen Frau, die in Hameln mit einem Strick um den Hals hinter einem Auto hergeschleift wurde, ist Anklage gegen ihren Ex-Partner erhoben worden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchter Mord, gefährliche Körperverletzung und eine vorangegangene Morddrohung vor. Im Streit um das Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn soll der Mann die 28-Jährige erst mit einem Messer schwer verletzt und dann 250 Meter weit durch Straßen geschleift haben. Die Frau befand sich zunächst in Lebensgefahr und in einem künstlichen Koma, im Dezember konnte sie die Klinik verlassen. dpa