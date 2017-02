Mann schießt mit Pistole aus Wohnungsfenster in Solingen

Solingen. Ein 25-Jähriger hat mit einer Pistole aus dem Fenster seiner Wohnung in Solingen willkürlich um sich geschossen. Anwohner alarmierten am Montagabend die Polizei, wie die Beamten mitteilten. Die Einsatzkräfte überwältigten den Schützen vor dem Wohnhaus. Dabei erlitt der Mann leichte Verletzungen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei leidet der 25-Jährige an einer psychischen Erkrankung. Er kam in eine psychiatrische Klinik. In der Wohnung im ersten Stock stellten die Beamten insgesamt zwei Luftdruckwaffen und eine Machete sicher. Durch die Schüsse wurde niemand verletzt. dpa/lnw