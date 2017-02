Viersen. Ein Mann mit einer Schusswaffe hat einen Kiosk in Viersen in der Nähe von Düsseldorf überfallen. Er kam am Donnerstagabend in den Laden, bedrohte eine Angestellte und schnappte sich die Kasse von der Verkaufstheke. Im Anschluss verließ er das Geschäft. Die Höhe der Beute war zunächst unklar, von dem Mann fehlte jede Spur. dpa/lnw