Mann in Altkleidercontainer erstickt - Kein Verbrechen

Düsseldorf. Der aus einem Altkleidercontainer in Düsseldorf tot geborgene Unbekannte ist erstickt. Das habe die Obduktion der Leiche ergeben, berichtete ein Polizeisprecher am Montag. Hinweise auf ein Verbrechen gebe es nicht. Die Ermittler gehen von einem tragischen Unglücksfall aus. Passanten hatten am Wochenende den leblos mit dem Oberkörper im Container steckenden Körper bemerkt und Alarm geschlagen.

Der Mann ist nach wie vor nicht identifiziert. Er sei 25 bis 35 Jahre alt und habe eine Tätowierung in Form eines Drachens am linken Unterschenkel. Den linken Oberarm ziere ein sogenanntes Tribal. Die Klappen vieler Altkleidercontainer sind als Schutz gegen Plünderer als Schleusen konstruiert. Vor zwei Jahren war bereits in Hamburg ein 35-Jähriger tot aus einem Altkleidercontainer geborgen worden.

