Mann im Rhein ertrunken: Schwester findet Leiche

Niederkassel.

Eine Frau hat die Leiche ihres im Rhein ertrunkenen Bruders entdeckt. Der 46 Jahre alte Mann aus Niederkassel war am Dienstag in den Fluss gesprungen und nicht wieder aufgetaucht. Eine mehrstündige Suchaktion von Rettungskräften blieb ohne Erfolg. Am Donnerstag sei die Schwester des Vermissten noch einmal zu der Stelle am Ufer gegangen, an der ihr Bruder zuletzt gesehen wurde - und entdeckte plötzlich eine im Wasser treibende Leiche, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Der Tote wurde von der Feuerwehr geborgen. Es handelte sich um den 46-Jährigen. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

dpa/lnw