Mann greift Passanten mit Messer an - Festnahme

Frankenthal. Mit einem Messer hat ein Mann in Frankenthal in Rheinland-Pfalz anscheinend wahllos mehrere Passanten angegriffen. Vier Menschen trugen leichtere Schnittverletzungen davon, wie die Polizei berichtet. Der 29 Jahre alte Angreifer wurde von Polizisten festgenommen. Der Täter war mit dem Wirt einer Bar in Streit geraten, weil er die Zeche nicht zahlen wollte. Der Wirt habe ihn vor dem Lokal zur Rede gestellt. Dort habe der 29-Jährige ein Messer gezückt und sei dann davongelaufen. Auf seinem Weg griff er Passanten an. Über das Motiv machten die Ermittler zunächst keine Angaben. dpa