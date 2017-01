Mann findet Handgranate bei Spaziergang

Dülmen. Wegen einer im Keller deponierten Handgranate hat die Feuerwehr am Sonntag ein Haus in Dülmen im Münsterland geräumt und abgesperrt. Wie die Polizei in Coesfeld berichtete, hatte ein 36 Jahre alter Mann den Sprengsatz bei einem Spaziergang entdeckt. Der Mann verstaute die explosive Waffe in seinem Keller, bekam dann aber Bedenken und rief die Polizei. Der Kampfmittelräumdienst der Bezirksregierung Münster packte die Handgranate daraufhin sicher ein und transportierte sie ab. «Eine Sprengung vor Ort war nicht erforderlich», erklärte die Feuerwehr. dpa/lnw