Mann fährt mit Auto in Spaziergängergruppe: fünf Verletzte

Wiehl.

Wiehl.

Ein 79 Jahre alter Rentner ist am Donnerstag in Wiehl mit seinem Auto von der Straße abgekommen und in eine Gruppe Spaziergänger auf dem Bürgersteig gefahren. Fünf Menschen wurden verletzt, drei von ihnen schwer. Nach Polizeiangaben wurde eine 77-jährige Frau zwischen dem Wagen und einer Mauer eingeklemmt. Ihr 83-jähriger Ehemann schob einen Kinderwagen mit einem wenige Wochen alten Säugling, das Baby erlitt schwere Verletzungen durch den Unfall. Auch die Mutter (31) des Babys wurde angefahren und schwer verletzt. Der Autofahrer erlitt einen Schock. Es war zunächst nicht klar, warum er die Kontrolle über seinen Wagen verloren hatte.

dpa/lnw