Mann bei Wohnungsbrand in Hilden schwer verletzt

Hilden/Mettmann.

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Hilden (Kreis Mettmann) ist ein Mann schwer verletzt worden. Mieter hatten am Dienstagabend ein Feuer in der Wohnung des 38-Jährigen gemeldet, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, der Bewohner erlitt jedoch schwere Brandverletzungen und wurde in eine Spezialklinik gebracht. Seine Wohnung wurde durch die Flammen schwer beschädigt, die Höhe des Sachschadens war zunächst unklar. Wegen des Verdachts auf fahrlässige Brandstiftung leitete die Polizei ein Verfahren gegen den Mann ein.

dpa/lnw