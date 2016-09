Mann bei Brand in Obdachlosen-Unterkunft schwer verletzt

Remscheid.

Remscheid.

Bei einem Feuer im Dachstuhl eines Obdachlosenheims in Remscheid ist ein 53-Jähriger schwer verletzt worden. Der Brand war aus bisher nicht geklärten Umständen in der Nacht zum Mittwoch ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Sieben Bewohner konnten sich selbst aus dem brennenden Haus retten. Der 53-Jährige musste mit einer Drehleiter aus dem Dachgeschoss geholt und in eine Spezialklinik gebracht worden. Vier weitere Bewohner wurden ambulant untersucht. Die Unterkunft ist nach dem Feuer nicht mehr bewohnbar. Nach Polizeiangaben gibt es keine Hinweise auf Brandstiftung. Über die Schadenshöhe war zunächst nichts bekannt.

dpa/lnw