Mann bedroht Kindergeburtstag mit Maschinenpistole

Freiburg.

Freiburg.

Von Geräuschen eines Kindergeburtstages in Rage versetzt hat ein Mann in Freiburg eine Maschinenpistole aus dem Fenster gehalten und auf die feiernde Gruppe gezielt. Polizisten nahmen den betrunkenen Mann in Gewahrsam, wie ein Sprecher mitteilte. In dessen Wohnung fanden Beamte tatsächlich eine unbrauchbar gemachte Maschinenpistole. Gegen den Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung eingeleitet.

dpa