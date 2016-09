Maler rettet kleines Mädchen aus brennender Wohnung

Nordhausen.

Ein Maler hat in Nordhausen in Thüringen eine Einjährige aus einer brennenden Wohnung gerettet. Der Mann sei am Morgen zu dem brennenden Haus gerannt, habe sich eine Decke über den Kopf geworfen und das Mädchen aus dem Laufgitter in Sicherheit geholt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Das Kind erlitt schwere Brandverletzungen und eine Rauchvergiftung. Die 40 Jahre alte Mutter und ihr zweijähriger Sohn kamen mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Die Ursache des Feuers ist noch unklar.

dpa