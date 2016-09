Mainz hofft auf siegreiche Europa-Generalprobe

Mainz.

Mainz. Der FSV Mainz 05 will im Heimspiel gegen 1899 Hoffenheim den ersten Saisonsieg landen und sich Rückenwind für das Debüt in der Gruppenphase der Europa League holen.

Vier Tage vor dem Auftakt auf internationaler Bühne gegen AS Saint-Étienne gilt der Fokus am Sonntag aber ganz dem ersten Heimauftritt in dieser Spielzeit. «Das wird eine Partie auf Augenhöhe. Wir müssen alles reinpacken, die Liga ist für uns das Nonplusultra», sagte FSV-Trainer Martin Schmidt.

Die Statistik spricht für die Rheinhessen, die gegen Hoffenheim vor heimischer Kulisse erst einmal verloren haben. Vor fünf Jahren gab es ein 0:4. Schmidt ist daher zuversichtlich, zumal er der Mannschaft nach der Rückkehr der Nationalspieler attestieren konnte: «Frische und Schnelligkeit sind da.»

Die Ausfälle von Leistungsträgern wie Danny Latza, Jairo Samperio, Philipp Klement und Emil Berggreen bereiten Schmidt daher keine Kopfschmerzen. Er hat nicht nur in der mit Jhon Cordoba und dem erstarkten Yoshinori Muto breiter aufgestellten Offensive die Qual der Wahl.

Das gilt auch für TSG-Trainer Julian Nagelsmann, der eine kleine Rotation ankündigte. «Wir werden ziemlich sicher nicht dieselbe Startelf aufbieten wie gegen Leipzig - das gibt es bei mir nur ganz selten», sagte Nagelsmann. «Ich denke, es wird ein bis zwei Wechsel geben. Welche, kann ich natürlich nicht verraten.»

Er fordert vor allem eine bessere Abwehrarbeit als beim Auftakt-2:2 gegen Leipzig. «Daran haben wir in den vergangenen zwei Wochen intensiv gearbeitet», sagte Nagelsmann.

Voraussichtliche Aufstellungen:

FSV Mainz 05: Lössl - Donati, Bell, Balogun, Brosinski - Serdar, Gbamin - De Blasis, Malli, Onisiwo - Cordoba

1899 Hoffenheim: Baumann - Toljan, Schär, Süle, Ochs - Schwegler - Rudy, Rupp - Uth, Kramaric - Wagner

Schiedsrichter: Schmidt (Stuttgart)

