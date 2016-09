Mähroboter verschwindet spurlos bei der Arbeit

Arnsberg.

Ausgebüxt, entführt oder gestohlen? - diese Frage stellt sich seit Freitag der Besitzer eines verschwundenen Mähroboters in Arnsberg. Der kleine Helfer sollte seinem Besitzer die Mühsal des Rasenmähens abnehmen. Plötzlich war das Gerät verschwunden, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Besitzer dachte zunächst, der kleine Helfer sei vielleicht auf einen benachbarten Golfplatz ausgebüxt - keine Spur. Weit konnte der kleine Roboter ohne Ladegerät ja auch nicht kommen. Wahrscheinlicher sei ein Diebstahl, sagte ein Sprecher am Samstag. In der Polizeimeldung hieß es abschließend: «Die Polizei Arnsberg bittet um Hinweise zu einem eventuell aufgetauchten antriebslosen Roboter auf zwei Rädern.»

dpa/lnw