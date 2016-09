Maas würde Nachbesserung an Mietpreisbremse gerne schnell angehen

Berlin.

In die Diskussion über eine Nachbesserung der Mietpreisbremse kommt Bewegung. Bundesjustizminister Heiko Maas reagierte erfreut auf Signale aus der Union, wonach sich über weitere Änderungen reden ließe. Maas sagte der dpa, man sollte in das Gesetz schreiben, was bislang immer blockiert worden ist: Dass der Vermieter verpflichtet ist, offenzulegen, zu welchem Preis er die Wohnung vorher vermietet hat. Dann könnten die neuen Mieter einfacher feststellen, ob die Preisbremse eingehalten werde oder nicht.

dpa