MSV Duisburg verlängert Vertrag mit Trainer Gruew

Duisburg. Der MSV Duisburg und sein Trainer Ilja Gruew haben den zum Saisonende auslaufenden Kontrakt vorzeitig verlängert. Nach Angaben des Fußball-Drittligisten vom Freitag gilt die neue Vereinbarung für die kommenden beiden Spielzeiten. Als aktueller Tabellenführer hat der MSV gute Chancen auf die Rückkehr in die Zweitklassigkeit.

«Ilja hat die Erwartungen, die ich bei seiner Verpflichtung in ihn gesetzt habe, erfüllt: Er hat den Aufstieg vom Co- zum Cheftrainer in souveräner Manier geschafft und dabei nicht nur sportlich, sondern auch mit seinem strukturierten und energiegeladenen Auftreten überzeugt», kommentierte MSV-Sportdirektor Ivo Grlic die Personalie. Der 47-jährige Gruew ist seit dem 3. November 2015 Chefcoach der Duisburger.

dpa/lnw