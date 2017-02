Luger: Rolle des Hans Beimer ist derzeit Herausforderung

Köln. Joachim Hermann Luger (73), der Hans Beimer aus der «Lindenstraße», empfindet seine Rolle momentan als besondere Herausforderung. Dass Hans in der ARD-Serie seit inzwischen zwei Jahren unter Parkinson leidet, sei auch für ihn als Schauspieler schwierig, sagte Luger der Deutschen Presse-Agentur dpa in Köln. «Parkinson ist eine Erkrankung, die eigentlich dem, was ein Schauspieler tut, entgegensteht: Sie verändert Sprache, Gestik und Mimik - und das sind ja nun gerade die drei Ausdrucksmittel, die ein Schauspieler braucht. Das ist schon manchmal problematisch», sagte Luger. In der Serie hat Hans in diesen Tagen ein Jubiläum: Seit 25 Jahren ist er mit Anna Ziegler (Irene Fischer) verheiratet. dpa