Loveparade-Fall: Beschwerde gegen Nichtzulassung beim OLG

Düsseldorf. Im Streit um die Zulassung der Loveparade-Anklage gegen zehn Beteiligte liegt der Ball nun beim Oberlandesgericht Düsseldorf. Die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf hat sich der Beschwerde der Staatsanwaltschaft Duisburg gegen die Nicht-Zulassungsentscheidung des Landgerichts Duisburg angeschlossen. Die Unterlagen liegen jetzt beim OLG, wie die Generalstaatsanwaltschaft am Donnerstag in Düsseldorf mitteilte.

Das Landgericht Duisburg hatte im April die Anklage gegen zehn Beschuldigte nicht zur Hauptverhandlung zugelassen und dies mit zahlreichen Mängeln begründet. Bei dem Technofestival am 24. Juli 2010 in Duisburg waren in einem Gedränge 21 Menschen getötet worden. Mehr als 600 Menschen wurden schwer verletzt.

dpa/lnw