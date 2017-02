Lotte: DFB-Pokalspiel gegen «Löwen» nicht gefährdet

Lotte. Trotz heftiger Schneefälle ist die Austragung des DFB-Pokal-Achtelfinalspiels zwischen Fußball-Drittligist Sportfreunde Lotte und 1860 München nicht gefährdet. Zwischen 50 und 100 Personen sind dem Aufruf des Clubs via Facebook am Mittwochmorgen gefolgt und helfen mit, die Tribünen und den Rasen im Frimo-Stadion vom Schnee freizuräumen, damit die Partie gegen den Zweitligisten am Nachmittag (Anstoß: 18.30 Uhr/Sky) wie geplant stattfinden kann. «Wir kriegen das hin», sagte Lottes Pressesprecherin Julia Mikoleit der Deutschen Presse-Agentur.

In der Nacht zum Mittwoch hatte es im Tecklenburger Land kräftig geschneit. Etwa fünf bis acht Zentimeter Schnee seien gefallen, berichtete Mikoleit, die wie Clubpräsident Hans-Ulrich Saatkamp, die Geschäftsstellenmitarbeiter und zahlreiche Bürger zum Schneeschieber griff. Auch die Zufahrtswege zum ausverkauften Stadion am Lotter Kreuz müssen geräumt werden, um die Sicherheit der rund 10 000 Zuschauer nicht zu gefährden.

«Wir brauchen eure Unterstützung für heute Abend, damit gespielt werden kann! Bringt eure Schneeschieber mit und lasst uns ab sofort gemeinsam den Platz räumen! Jede Hand hilft. #wirgemeinsam #SFLM60», hieß es in einem morgendlichen Facebook-Appell der Sportfreunde in dem 14 000-Einwohner-Ort im Kreis Steinfurt. Dann wurde getreu dem Vereinsmotto «Volle Lotte» Schnee geräumt.

