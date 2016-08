Löw gibt Kapitänsentscheidung nach Finnland-Test bekannt

Düsseldorf.

Düsseldorf. Bundestrainer Joachim Löw hat eine Entscheidung über die Nachfolger von Bastian Schweinsteiger getroffen, will den neuen Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft aber erst nach dem Test gegen Finnland bekanntgeben. «Am Mittwoch wird Bastian der Kapitän sein. Am Mittwoch ist das also noch kein Thema», sagte Löw bei einer Pressekonferenz am Montag in Düsseldorf. Schweinsteiger feiert am Mittwoch in Mönchengladbach mit seinem 121. Länderspiel seinen Abschied aus dem DFB-Team.

Als Favorit auf die Nachfolge gilt Torwart Manuel Neuer. Weiter Kandidaten sind Jérôme Boateng, Sami Khedira und Mats Hummels. Am Sonntag beginnt für die Nationalmannschaft die Qualifikation für die WM 2018 mit der Partie in Oslo gegen Norwegen.

dpa