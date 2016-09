Löscheinsatz im Hamburger Hafen dauert ganze Nacht

Hamburg.

Die Löscharbeiten an einem brennenden Containerfrachter im Hamburger Hafen haben die ganze Nacht angedauert. Der Laderaum der 300 Meter langen «CCNI Arauco», wo der brennende Container steht, wurde in der Nacht drei Mal mit CO2-Löschmitteln geflutet, sagte ein Feuerwehrsprecher am Morgen. Zeitweise waren rund 300 Einsatzkräfte vor Ort. «Die Helfer konnten nur von oben ins Schiff einsteigen, um den Brandherd unterhalb der Wasserlinie zu erreichen. Das Feuer war gestern Nachmittag ausgebrochen, ein Container hatte bei Schweißarbeiten Feuer gefangen.

dpa