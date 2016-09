Löhrmann: Individuelle Schulzeit statt «Turbo-Abi»-Streit

Düsseldorf.

Düsseldorf. G8 oder G9 - in Nordrhein-Westfalen tobt der Streit um das «Turbo-Abitur». Schulministerin Löhrmann will weg von der Strukturdebatte. Jedes Kind brauche seine eigene Lernzeit.

Nordrhein-Westfalens Schulministerin Sylvia Löhrmann will den Streit um das «Turbo-Abitur» mit einem Vorschlag für eine flexible Länge der Schulzeit lösen. Die teilweise sehr emotional geführte Auseinandersetzung um G8 und G9 werde dem Anspruch auf beste Bildung für alle Kinder nicht gerecht, sagte Löhrmann am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Sie schlage deshalb vor, «jedem Kind eine an seine individuellen Voraussetzungen angepasste flexible Schulzeit zu ermöglichen». Löhrmann äußerte sich als designierte Spitzenkandidatin der Grünen für die Landtagswahl.

Ihr Vorschlag baue auf den guten Erfahrungen mit der flexiblen Eingangsphase an den Grundschulen auf. Dort könne die Schüler die ersten beiden Schuljahre, je nach Leistungsfähigkeit, in ein, zwei oder drei Jahren durchlaufen. Der Ansatz, «dass Schüler unterschiedlich schnell lernen», müsse konsequent auf die Sekundarstufe I und II übertragen werden - «und zwar nicht nur am Gymnasium, sondern in allen Schulformen und für alle Schulabschlüsse».

«Es ist nicht wichtig, ob Kinder 12, 13 oder 14 Jahre in die Schule gehen», sagte Löhrmann. Wichtig sei, dass alle den für sie individuell besten Abschluss erreichen könnten. Das bedeute aber nicht, dass alle das Abitur machten. «Das ist weder möglich noch notwendig.»

Die nächste Schulreform in Nordrhein-Westfalen dürfe sich nicht an Organisationsformen orientieren. «Wir müssen raus aus der alten Blockade», sagte Löhrmann. Im Mittelpunkt müssten die Kinder und nicht die Strukturen stehen. Der Grundsatz müsse lauten: «Jedem Kind seine eigene Lernzeit.» In Nordrhein-Westfalen hat die Debatte über das «Turbo-Abitur» in den vergangenen Monaten Fahrt ausgenommen. Unter anderem die Landeselternschaft der Gymnasien fordert eine Rückkehr zum Abitur nach neun Jahren am Gymnasium.

Löhrmann sieht ihren Vorstoß zunächst als Beitrag für die Debatte über das Landtagswahlprogramm der Grünen. Details müssten allerdings noch ausgearbeitet werden. Deshalb hoffe sie auf eine breite Diskussion über ihren Vorschlag.

dpa/lnw