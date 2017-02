Loch meldet sich zurück: Sieg beim Heim-Rennen in Oberhof

Oberhof. Rodel-Olympiasieger Felix Loch hat seine Formkrise mit einem Heimsieg in Oberhof zumindest vorerst beendet und sich im Kampf um den Gesamtweltcup zurückgemeldet.

Nach zahlreichen Enttäuschungen im bisherigen Winter holte sich Loch in Thüringen seinen ersten Weltcup-Sieg bei den Einsitzern in dieser Saison. «Heute und hier vor dem Publikum, Hammer!», sagte der erleichterte Loch im Anschluss der ARD. «Das ist natürlich gewaltig, hier in Oberhof zu gewinnen.»

Zweiter wurde der Gesamtweltcup-Führende Roman Repilow aus Russland, Andi Langenhan aus Suhl fuhr auf den dritten Rang. Durch den Sieg rückte Loch vor den abschließenden beiden Weltcups auf den zweiten Platz der Gesamtwertung.

dpa