Lkw-Verbot an Rosenmontag auch in Düsseldorf

Düsseldorf. Nach Köln hat auch Düsseldorf für Rosenmontag aus Sicherheitsgründen ein Lastwagen-Fahrverbot für die Innenstadt verhängt. Diese Maßnahme hätten Polizei und Stadt abgestimmt, um die Sicherheit der Besucher und Teilnehmer der Karnevalsumzüge zu erhöhen, teilte die Stadt am Dienstag mit. Demnach gilt das Verbot von 8 bis 18 Uhr und betrifft das Zentrum und die Zufahrtsstraßen. Unter das Verbot fallen Lastwagen über 3,5 Tonnen samt Anhängern und Zugmaschinen. Der Karnevalsumzug an Rosenmontag lockt jedes Jahr Hunderttausende Besucher an. Vergleichbare Fahrverbote für Lastwagen haben auch Köln und Mainz erlassen. dpa/lnw