Lkw-Fahrer richtet Waffe auf Feuerwehrleute: SEK-Einsatz

Moers.

Moers.

Ein betrunkener Lastwagenfahrer hat Feuerwehrleute in Moers mit einer Waffe bedroht und einen SEK-Einsatz ausgelöst. Anwohner wurden am Mittwochabend auf den 41-Jährigen aufmerksam und alarmierten die Mitarbeiter der nahegelegenen Feuerwehr. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, sprachen die Feuerwehrleute den Mann an - woraufhin dieser zu seinem Wagen ging, aus der Fahrerkabine eine Waffe holte und diese auf die Einsatzkräfte richtete. Daraufhin habe er sich in der Führerkabine eingesperrt. Die alarmierte Polizei zog das Spezialeinsatzkommando hinzu, das den Mann nach mehreren Stunden schließlich überwältigen und vorläufig festnehmen konnte. Die Waffe wurde sichergestellt. Um was für eine Waffe es sich handelte, war zunächst unklar. Der WDR hatte zuvor darüber berichtet.

dpa/lnw