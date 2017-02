Liverpool schlägt Tottenham 2:0

London. Trainer Jürgen Klopp hat sich mit dem FC Liverpool im Rennen um die Champions-League-Plätze in der Premier League eindrucksvoll zurückgemeldet. Beim 2:0 gegen Tottenham Hotspur feierten die Reds den ersten Liga-Sieg in diesem Jahr. Nach zwei Niederlagen hat auch der FC Arsenal mit den deutschen Fußball-Nationalspielern Mesut Özil und Shkodran Mustafi wieder gewonnen, musste beim 2:0 gegen Hull City aber lange zittern. Durch den Heimsieg verdrängte Liverpool in der Premier-League-Tabelle zunächst Manchester City von Platz vier. dpa